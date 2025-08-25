Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також "На Бога надійся, а сам не зівай": Залужний назвав 10 історичних уроків для українців

Чому Залужний відмовився від розмови з Венсом?

Через три дні після безрезультатних переговорів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі в українському посольстві в Лондоні почали лунати телефонні дзвінки. Команда Джей Ді Венса намагалася домовитися про розмову з Валерієм Залужним – послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ.

Віцепрезидент США став одним із чинників загострення конфлікту між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті. Після цього команда Венса та інші представники оточення Трампа почали шукати можливі альтернативи українському президентові.

За даними одного з трьох поінформованих джерел, команда Венса намагалася встановити контакт із Залужним, використовуючи дипломатичні й неофіційні канали. Втім, після консультацій із керівником Офісу президента Залужний відмовився від розмови.

За словами журналістів, це був демонстративний жест єдності у, мабуть, найважчий момент з початку повномасштабного вторгнення.

Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними,

– розповів співрозмовник видання.

Що відбувалося під час зустрічі в Білому домі?