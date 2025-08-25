Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Чому Залужний відмовився від розмови з Венсом?
Через три дні після безрезультатних переговорів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі в українському посольстві в Лондоні почали лунати телефонні дзвінки. Команда Джей Ді Венса намагалася домовитися про розмову з Валерієм Залужним – послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ.
Віцепрезидент США став одним із чинників загострення конфлікту між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті. Після цього команда Венса та інші представники оточення Трампа почали шукати можливі альтернативи українському президентові.
За даними одного з трьох поінформованих джерел, команда Венса намагалася встановити контакт із Залужним, використовуючи дипломатичні й неофіційні канали. Втім, після консультацій із керівником Офісу президента Залужний відмовився від розмови.
За словами журналістів, це був демонстративний жест єдності у, мабуть, найважчий момент з початку повномасштабного вторгнення.
Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними,
– розповів співрозмовник видання.
Що відбувалося під час зустрічі в Білому домі?
28 лютого президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Сторони мали підписати угоду про співпрацю у сфері видобутку та використання українських корисних копалин.
Однак розмова в Овальному кабінеті швидко перейшла у відкрите протистояння. Трамп висловлював невдоволення позицією Зеленського щодо умов припинення війни з Росією, тоді як український президент наполягав на неприпустимості компромісів, які б означали територіальні поступки.
У той день президент України залишив Білий дім раніше запланованого часу, і угоду про корисні копалини так і не підписали. Після цього Дональд Трамп заявив, що Зеленський "не готовий до миру".