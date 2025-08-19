Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Politico.

Як в Трампа коментують суперечку з Зеленським в Овальному домі в лютому?

В матеріалі зазначають, що перезавантаження відносин Трампа і Зеленського виглядає справжнім.

Спершу там вказали на комплімент Трампа щодо зовнішнього вигляду Зеленського.

Також видання звернуло увагу на більш розслаблену атмосферу під час спілкування віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом України та численні подяки, які висловлював Зеленський.

Так, атмосфера перемовин в Білому домі 18 серпня дуже контрастувала з зустріччю, що відбулася в лютому.

"Взаєморозуміння між президентами було приголомшливим", – зазначив високопосадовець адміністрації в коментарі виданню.

Крім цього, він додав, що те, що відбулося на зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, вже залишилося позаду.

Те, що сталося на тій першій зустрічі в Овальному кабінеті, давно минуло,

– сказав він.

За його словами, подальші переговори були "дуже продуктивними".

Що відомо про нюанси зустрічі Зеленського з Трампом 18 серпня?