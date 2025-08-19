Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Politico.

Як в Трампа коментують суперечку з Зеленським в Овальному домі в лютому?

В матеріалі зазначають, що перезавантаження відносин Трампа і Зеленського виглядає справжнім.

Спершу там вказали на комплімент Трампа щодо зовнішнього вигляду Зеленського.

Також видання звернуло увагу на більш розслаблену атмосферу під час спілкування віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом України та численні подяки, які висловлював Зеленський.

Так, атмосфера перемовин в Білому домі 18 серпня дуже контрастувала з зустріччю, що відбулася в лютому.

"Взаєморозуміння між президентами було приголомшливим", – зазначив високопосадовець адміністрації в коментарі виданню.

Крім цього, він додав, що те, що відбулося на зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, вже залишилося позаду.

Те, що сталося на тій першій зустрічі в Овальному кабінеті, давно минуло,
– сказав він.

За його словами, подальші переговори були "дуже продуктивними".

Що відомо про нюанси зустрічі Зеленського з Трампом 18 серпня?

  • В понеділок, 18 серпня, відбулася зустріч у Білому домі між президентами України та США.

  • Після цього відбулася зустріч Трампа, Зеленського та групи європейських лідерів.

  • Американський президент відразу звернув увагу та прокоментував зовнішній вигляд Зеленського. З огляду на його коментар, він залишився задоволеним.

  • Під час розмови в Овальному кабінеті також був присутній журналіст, який під час зустрічі у лютому запитував у Зеленського про костюм. Медійник вибачився перед президентом.

  • Президент України під час візиту до Білого дому висловив президенту США Дональду Трампу вдячність 11 разів за 4,5 хвилини.

  • Зеленський подарував Дональду Трампу ключку для гри в гольф. Її українському главі передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Американський президент натомість подарував Володимиру Зеленському символічні ключі від Білого дому.