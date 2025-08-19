В ОП розповіли, чим саме, передає 24 Канал. До слова, Трамп готував подарунок й диктатору Путіну під час зустрічі на Алясці, але, ймовірно, вручити його не вдалося.

Якими подарунками обмінялися Зеленський і Трамп?

Президент Зеленський подарував Дональду Трампу ключку для гри в гольф. Її українському главі передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.

Захисник втратив ногу ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він рятував своїх побратимів.

Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром,

– розповіли в Офісі президента.

Трамп прийняв подарунок, окрім того, також записав відео з подякою українському воїну.

Американський президент натомість подарував Володимиру Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Що відомо про зустріч у Білому домі 18 серпня?