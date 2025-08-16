У виявлених паперах є й інші цікаві деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NPR.

Що мав намір Трамп подарувати Путіну?

На документах, які знайшли туристи, є позначки Держдепу США. Загалом у принтері було залишено 8 сторінок.

На одній із них зазначено, що Трамп планував зробити Путіну урочистий подарунок.

Президент президенту Путіну. Статуя американського білоголового орлана на столі,

– йдеться у документі.

Щоправда, про вручення подарунка не повідомлялося. Ймовірно, цього зробити не встигли.

Не було й запланованого обіду, про деталі проведення якого також йдеться на сторінках документів.

Так, зазначається, що він мав пройти "на честь Його Високоповажності Володимира Путіна". А подавати до столу мали салат, філе-міньйон чи палтус на вибір, а також крем-брюле.

Окрім цього, у покинутих паперах зазначені точні місця та час проведення саміту, послідовність зустрічей, номери телефонів держслужбовців, фонетична транскрипція імен російської делегації тощо.