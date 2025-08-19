Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому висловив президенту США Дональду Трампу вдячність 11 разів за 4,5 хвилини.

Зеленський обрав новий тон на зустрічі з Трампом

Зеленський подякував Трампу за прийом, за розмову, за представлення іншим гостям та журналістам, а також за карту України, яку отримав у подарунок. Ця поведінка різко контрастувала з лютневим візитом, коли українського президента критикували за "невдячність".

Тоді Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за недостатню повагу до США, через що українського лідера буквально виставили з Білого дому, а сам Трамп пригрозив припинити підтримку України.

За наступні шість місяців український президент зміг налагодити відносини з адміністрацією США. Дональд Трамп останнім часом відкрито критикував поведінку Путіна, називаючи його "божевільним" і таким, що дає "порожні обіцянки" щодо припинення війни.

Ситуація дещо змінилася після особистої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 16 серпня, де російський диктатор висловлював подяку за ініціативу переговорів і хвалив Трампа за "цінні зусилля" у пошуку миру.

У відповідь Зеленський і його європейські союзники обрали тактику максимальної вдячності, повторюючи "дякую" на зустрічі. Його приклад наслідували генсек НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Гарантії безпеки та домовленості з США

Під час переговорів Україна запропонувала пакет нових домовленостей у сфері безпеки, що передбачає закупівлю американської зброї на десятки мільярдів доларів. Зеленський підтвердив, що це стане другою частиною гарантій безпеки для країни.

Президент Франції Еммануель Макрон додав, що у разі зриву переговорів щодо завершення війни міжнародне співтовариство готове посилити санкції проти Росії.

Зустріч Зеленського і Трампа: головне з переговорів у Білому домі