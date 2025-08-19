Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Politico.
Как у Трампа комментируют спор с Зеленским в Овальном доме в феврале?
В материале отмечают, что перезагрузка отношений Трампа и Зеленского выглядит настоящей.
Сначала там указали на комплимент Трампа относительно внешнего вида Зеленского.
Также издание обратило внимание на более расслабленную атмосферу во время общения вице-президента Джей Ди Венса с президентом Украины и многочисленные благодарности, которые выражал Зеленский.
Так, атмосфера переговоров в Белом доме 18 августа очень контрастировала со встречей, состоявшейся в феврале.
"Взаимопонимание между президентами было потрясающим", – отметил высокопоставленный чиновник администрации в комментарии изданию.
Кроме этого, он добавил, что то, что произошло на встрече в Овальном кабинети в феврале, уже осталось позади.
То, что произошло на той первой встрече в Овальном кабинете, давно прошло,
– сказал он.
По его словам, дальнейшие переговоры были "очень продуктивными".
Что известно о нюансах встречи Зеленского с Трампом 18 августа?
В понедельник, 18 августа, состоялась встреча в Белом доме между президентами Украины и США.
После этого состоялась встреча Трампа, Зеленского и группы европейских лидеров.
Американский президент сразу обратил внимание и прокомментировал внешний вид Зеленского. Учитывая его комментарий, он остался доволен.
Во время разговора в Овальном кабинете также присутствовал журналист, который во время встречи в феврале спрашивал у Зеленского о костюме. Медийщик извинился перед президентом.
Президент Украины во время визита в Белый дом выразил президенту США Дональду Трампу благодарность 11 раз за 4,5 минуты.
Зеленский подарил Дональду Трампу клюшку для игры в гольф. Ее украинскому главе передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Американский президент взамен подарил Владимиру Зеленскому символические ключи от Белого дома.