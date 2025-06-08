В интервью для ABC News глава государства снова вспомнил о той скандальной встрече в Овальном кабинете и рассказал о своих ощущениях после того неприятного инцидента, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Это было сложно ... Как мне чувствовалось. Все было понятно в эфире, на камерах. Я в прошлой своей работе всегда говорил, что не обязательно от человека услышать ответ – камера не врет. И поэтому абсолютно понятно, что я чувствовал и делал,

– сказал президент, описывая свои ощущения после февральского визита в Белый дом.

Владимир Зеленский отметил, что был абсолютно откровенным, когда рассказывал о борьбе маленькой страны против большого зла, когда говорил о сильных сторонах Украины: люди, мораль, правда, достоинство, ценности, – к которым он относится с особым уважением.

Политик признал, что он может быть разным – эмоциональным и неэмоциональным. Иногда он может сказать что-то лишнее, однако точно не имеет права терять достоинство.

Зеленский заметил, что во время спора в Овальном кабинете защищал правду об Украине, которая, возможно, "за океаном не звучит как что-то очень важное". Президент подчеркнул, что для него принципиальны такие вещи как количество погибших на войне против России, выпущенных по Украине вражеских ракет.

"Эти вещи, наверное, для кого-то общие. А для меня они очень важны. И я отстаиваю такие вещи, я никого не хочу обидеть", – сказал президент.

Зеленский откровенно сказал, что встреча в Овальном кабинете не поможет ни Украине, ни США. Он очень хотел, чтобы следующие переговоры с Трампом были "такими же честными, но правильными".

Встречу с Трампом в Ватикане президент назвал "короткой, но продуктивной".

Он в то же время отметил, что недостаточно часто общается с Трампом, чтобы говорить, какие у них человеческие отношения. Также политик поставил под сомнение правдивость всей информации, которую доносят люди, которые общаются с президентом США.