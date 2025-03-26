Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для Time.

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В какой момент тон встречи в Белом доме изменился

Зеленский рассказал, что до прихода журналистов у него был нормальный разговор и конструктивный разговор с Трампом, где речь шла о военнопленных, первых шагах к завершению войны и планах Украины. Однако после того, как представители СМИ вошли в комнату, ситуация изменилась.

Я хотел провести серьезный, предметный разговор с ним. С журналистами мы должны были озвучить только основные темы и, возможно, ответить на несколько вопросов, если кто-то захочет. А потом продолжить разговор тет-а-тет. У нас было много тем для обсуждения. Это должен был быть личный разговор. Но мы так и не дошли до конца,

– отметил украинский лидер.

Он также отметил, что ссора в Овальном кабинете не пошла на пользу союзничеству Украины и США.

Кроме того, Зеленский поделился мыслями о том, почему украинцы поддержали его после перепалки в Белом доме. В частности, он считает, что граждане Украины хотят достойного отношения к себе.

Я думаю, такие вещи всегда объединяют украинцев. Есть мелочи, к сожалению, которые нас разделяют. Думаю, это наша слабость. Но есть и сильные стороны. Наш народ очень эмоциональный, и когда речь идет о чувстве собственного достоинства, свободы, демократии – наши люди встают и объединяются,

– подчеркнул президент.

Он также добавил, что украинцы хотят видеть в США союзника, однако во время разговора в Белом доме, было ощущение, что это не так.

"В тот момент было ощущение, что мы не союзники, или что не занимается позиция союзника. А это – вопрос украинского достоинства. В этом разговоре я защищал достоинство Украины", – резюмировал Зеленский.