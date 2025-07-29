Посол України у Британії в авторській колонці перелічив 10 речей, яким історія навчила українців, передає 24 Канал із посиланням на Vogue.

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Чому історія навчила українців?

Першим уроком для українців, на думку Залужного, є 24 лютого 2022 року. Наш народ тоді не дозволив себе обдурити і знищити. Саме завдяки цьому він досі існує та бореться.

На Бога надійся, а сам не зівай: суспільство, що прагне безпеки, має бути готове за неї платити,

– нагадав ексголовком.

Також історія показала, що велич і сила ворога не завжди такі, якими їх змальовують пропагандисти.

Дух, що тіло рве до бою, – ось єдине мірило сили, навіть в умовах високотехнологічної війни,

– наголосив Залужний.

Головком вважає, що усі сусідні країни, які допомагають Україні, передусім допомагають самі собі. Якщо вони стоять осторонь, то стають співучасниками агресії проти нашої країни.

Із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто товаришувати не хоче – вміти захищатися,

– заявив генерал.

Валерій Залужний нагадав за підступність ворога. Якщо він не зумів українців підкорити на полю бою, він намагатиметься зламати їх у тилу. Теж саме він робитиме із сусідами, які допомагають Україні.

Колишній головнокомандувач запевняє, що війна відбувається за законами. Одним із них – тисяча років, інші виникають просто зараз. Саме ці закони впливають на хід війни. "Інколи, щоб зрозуміти це, потрібно заплатити надвисоку ціну. Незнання цих законів не убезпечує від поразки", – пояснив генерал.

Залужний зауважив, що перемога України на завжди вигідна її союзникам.

У тих, хто не б'ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду,

– резюмував дипломат.

Ексголовком підкреслив, що найдорожчий ресурс війни – це люди. Його неможливо швидко відновити. Крім того, його можна втратити ментально й зробити непридатним.

Залужний наголошує: коли протистоїш сильнішому ворогу сам на сам, важливо розуміти, яку перемогу реально досягти вже тепер, а яку – варто залишити на майбутнє. Усе має свій час, і не кожне рішення потрібно ухвалювати негайно.

Посол України зауважив, що часом союзникам важко зрозуміти українців. Для цього потрібен час. Наше завдання – зробити те, що очевидно для нас, очевидним для інших.

Кожний день у війні – це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни. Інакше доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити,

– підсумував Залужний.