Посол України у Великій Британії прогнозує, що війна перейде на рівень дистанційного знищення здатності країни до супротиву. Про це він пише в передмові до книги журналіста УП Романа Романюка "Чим воюватимуть у Третій світовій", передає 24 Канал.

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Не лише захоплення територій

Валерій Залужний передбачає зростання інтенсивності атак на інфраструктуру, енергетичні системи, транспортні вузли тощо. Крім того, не припинятимуться інформаційні операції ворога.

Стратегія війни буде спрямована не стільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів та можливостей противника, створення хаосу та як наслідок знищення здатності нації до супротиву,

– наголосив генерал.

Залужний зазначив, що воєнно-технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження.

Стратегія перемоги України полягає не лише у зміцненні лінії фронту, а й у формуванні "життєстійкості" країни.