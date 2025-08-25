Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему Залужный отказался от разговора с Вэнсом?

Через три дня после безрезультатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в украинском посольстве в Лондоне начали раздаваться телефонные звонки. Команда Джей Ди Вэнса пыталась договориться о разговоре с Валерием Залужным – послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим ВСУ.

Вице-президент США стал одним из факторов обострения конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете. После этого команда Вэнса и другие представители окружения Трампа начали искать возможные альтернативы украинскому президенту.

По данным одного из трех информированных источников, команда Вэнса пыталась установить контакт с Залужным, используя дипломатические и неофициальные каналы. Впрочем, после консультаций с руководителем Офиса президента Залужный отказался от разговора.

По словам журналистов, это был демонстративный жест единства в, пожалуй, самый тяжелый момент с начала полномасштабного вторжения.

Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными,

– рассказал собеседник издания.

