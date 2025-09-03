Що планує Трамп щодо санкцій проти Росії?

Згідно зі слів Зеленського, санкції дійсно працюють, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Український президент наголосив, що на Москву слід продовжувати тиснути санкціями та тарифами, доки вона не усвідомить, що війна буде завершена. Україна буде працювати над цим зі своїми союзниками, зокрема й зі США.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку Сполучених Штатів. Крім того, глава України торкнувся теми санкцій проти Кремля.

Зокрема Зеленський додав, що за рахунок тиску з боку США, Трамп може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, тобто аби діалог вівся не зброєю. Про це український президент розказав на спільній пресконференції із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня.

Я запитав: якщо Путін це не зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, щоб він таки пішов на цей дипломатичний діалог,

– сказав український лідер.

До того ж Володимир Зеленський повідомив, що днями буде розмова з Дональдом Трампом. Саме там збираються уточнити дедлайни щодо санкцій проти Росії.

Зверніть увагу! Зеленський пояснив, що Трамп кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Згідно зі слів Зеленського, сьогодні або на днях "будемо говорити з президентом США і також уточнимо це питання".

Чого очікувати щодо санкцій проти Росії?