Что известно о ликвидации оккупантов?
В Херсонской области в День ВСУ, 6 декабря, состоялась операция Департамента активных действий ГУР МО Украины и местного Движения сопротивления. Во время нее было взорвано авто российских военных. В результате этого уничтожены двое оккупантов.
По данным разведки, ликвидированы россияне принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии армии России. Это подразделение, как отмечается, совершало тяжкие военные преступления на войне России против Украины.
В частности речь идет о преступлениях во время оккупации Киевщины, а именно Бучи в 2022 году, и на других направлениях фронта.
Как удалось уничтожить оккупантов: смотрите видео
Что известно о "праздничных" ударах по врагу?
Также 6 декабря киберкорпус ГУР атаковал российскую логистическую компанию "Элтранс+", что привело к полному сбою ее работы и потере ключевых данных. В результате операции выведено из строя более 700 компьютеров.
Подразделения ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Запорожской области.
В то же время в течение 5 декабря российская армия потеряла 1 180 оккупантов, а также более сотни единиц различной техники.