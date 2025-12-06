Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери россиян на 6 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек,
  • танков – 11 398 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 688 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 874 (+31);
  • РСЗО – 1 560 (+2);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 037 (+130);
  • специальной техники – 4 015 (+1).


Потери врага на 6 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • На днях, 4 декабря, на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

  • К слову, в ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора – "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России.

  • Отметим, что за 2 недели "Призраки" ГУР уничтожили 8 вражеских целей в Крыму: фронтовой бомбардировщик Су-24; антенну в радиопрозрачном куполе; радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Орион"; 2 радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет"; грузовой поезд и "Урал" российских войск.