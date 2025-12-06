Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Украинские дроны успешно отработали по оккупантам и складам в Донецкой и Луганской областях
Какие потери россиян на 6 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек,
- танков – 11 398 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 688 (+2);
- артиллерийских систем – 34 874 (+31);
- РСЗО – 1 560 (+2);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487);
- крылатых ракет – 4 024 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 037 (+130);
- специальной техники – 4 015 (+1).
Потери врага на 6 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
На днях, 4 декабря, на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
К слову, в ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора – "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России.
Отметим, что за 2 недели "Призраки" ГУР уничтожили 8 вражеских целей в Крыму: фронтовой бомбардировщик Су-24; антенну в радиопрозрачном куполе; радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Орион"; 2 радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет"; грузовой поезд и "Урал" российских войск.