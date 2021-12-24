У МВС розповіли деталі проведення прикордонної операції та опублікували потужні фото.

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Що відомо про операцію "Полісся"

Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно із силами:

Національної гвардії,

Національної поліції,

ЗСУ,

СБУ,

ДСНС та іншими залученими резервами.

Спеціальна операція проходить одразу у межах 5 областей, що межують з Білоруссю. Головним завданням операції, як нагадали у МВС, є забезпечення безпеки у прикордонних районах та безпосередньо на кордоні України з Білоруссю, зокрема, нарощення спроможностей для оперативного реагування на спроби масового порушення держкордону мігрантами.

З цією метою у прикордонних районах розміщені резерви Держприкордонслужби, Національної гвардії, Нацполіції. На випадок різкої зміни обстановки відпрацьована можливість оперативного прибуття резервів на будь-яку ділянку кордону протягом 30 – 60 хвилин,

– зауважили у МВС України.

У відомстві додали, що для цього передбачене використання вертольотів, автомобільної та спеціальної техніки. У межах операції відпрацьовані механізми реагування на загострення обстановки, які передбачають організацію взаємодії силових структур, органів місцевої влади, громадськості.

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Підсумки прикордонної операції

Під час проведення операції не зафіксували жодного порушення українсько-білоруського кордону поза пунктами пропуску. Водночас у пунктах пропуску була лише одна спроба в'їзду в Україну 15 іноземців з Близького Сходу, які не змогли підтвердити мету прибуття у нашу країну.

Натомість були спроби ворожої пропаганди скомпрометувати заходи, які проводяться у межах операції "Полісся". Зокрема було кілька спроб ширити фейкову інформацію про нібито затримання та розстріл груп нелегалів українськими військовими. Ця інформація була оперативно виявлена та спростована.

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Під час спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся" реалізували весь необхідний комплекс заходів – від системи управління залученими силами – до злагодженості дій на державному кордоні.

Що цьому передувало

Наприкінці листопада в Україні розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Її проводять у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю. Мовиться про Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину та Чернігівщину.

Все через напруження ситуації на польсько-білоруському кордоні, куди почали масово звозити нелегальних мігрантів.

Нелегали облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.

Цікаво, що у Мінську назвали дії Києва щодо зміцнення своїх північних рубежів "незрозумілими". Там також вважають, що загроза проникнення мігрантів на українську землю – "уявна".

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