Все відбувається на відстані у кількасот метрів один від одного. Про це виданню розповіла речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

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Білоруси випробовують нову тактику на кордоні з Польщею

Протягом 20 грудня польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 26 людей. Це найменша кількість мігрантів, яка пробула незаконно потрапити у країну від початку серпня 2021 року. Зокрема, на відрізку кордону, який охороняють прикордонники Бяловежі, кордон прорвати спробувала група з 10 біженців.

Ця спроба показує, що вже декілька днів білоруси випробовують нові методи,

– повідомила Міхальська.

За її словами, в одному місці білоруські силовики перерізають колючий дріт і скеровують туди групу іноземців, які створюють шум, кидають каміння і гілки дерев, осліплюють лазерами. Водночас неподалік цього місця інша група іноземців непомітно намагається перетнути кордон.

Міхальська уточнила, що такий спосіб білоруси застосовують упродовж останнього тижня.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні: що відомо

Складна ситуація на кордоні Білорусі та Польщі триває зі серпня 2021 року, одна вона загострилася на початку листопада. Тоді сотні, а тоді й тисячі мігрантів з країн Близького Сходу пробували перетнути кордон.

Відтоді у Польщі зафіксували приблизно 40 тисяч спроб нелегально потрапити у країну.

Варшава та країни Балтії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії із застосуванням штучної міграційної кризи.

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