Все происходит на расстоянии в нескольких сотнях метров друг от друга. Об этом изданию рассказала представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская.

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Белорусы испытывают новую тактику на границе с Польшей

В течение 20 декабря польско-белорусскую границу пытались пересечь 26 человек. Это наименьшее количество мигрантов, которые пытались незаконно попасть в страну с начала августа 2021 года. В частности, на отрезке границы, что охраняется пограничниками Беловежи, границу прорвать попыталась группа из 10 беженцев.

Эта попытка показывает, что уже несколько дней белорусы испытывают новые методы,

– сообщила Михальская.

По ее словам, в одном месте белорусские силовики перерезают колючую проволоку и направляют туда группу иностранцев, которые создают шум, бросают камни и ветки деревьев, ослепляют лазерами. В то же время недалеко от этого места другая группа иностранцев незаметно пытается пересечь границу.

Михальская уточнила, что такой способ белорусы применяют в течение последней недели.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе: что известно

Сложная ситуация на границе Беларуси и Польши продолжается с августа 2021 года, однако она обострилась в начале ноября. Тогда сотни, а затем и тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь границу.

С тех пор в Польше зафиксировали около 40 тысяч попыток нелегально попасть в страну.

Варшава и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственного миграционного кризиса.

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