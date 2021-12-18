Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что Россия и Беларусь приступили к совместному патрулированию границы Союзного государства. Российскую сторону представляют стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Заметьте Бросали камни и светили лазерами: на польский патруль снова напали мигранты

Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России.

– говорится в сообщении.

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Заявление Борреля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря сообщил, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС удалось урегулировать. Это результат дипломатических усилий Европы.

По словам Борреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не добился своего и теперь проблемы у него. Беженцев обманули пустыми обещаниями о том, что они смогут попасть в Европу.

Боррель подчеркнул, что ситуация продемонстрировала: если Европа действует сообща, то может добиться желаемых результатов.

Заметьте! В то же время 14 декабря нелегальные мигранты предприняли очередную попытку нападения на польский патруль. В частности, бросали камни и светили лазерами.

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