Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что Россия и Беларусь приступили к совместному патрулированию границы Союзного государства. Российскую сторону представляют стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
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Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России.
– говорится в сообщении.
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Заявление Борреля
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря сообщил, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС удалось урегулировать. Это результат дипломатических усилий Европы.
- По словам Борреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не добился своего и теперь проблемы у него. Беженцев обманули пустыми обещаниями о том, что они смогут попасть в Европу.
- Боррель подчеркнул, что ситуация продемонстрировала: если Европа действует сообща, то может добиться желаемых результатов.
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