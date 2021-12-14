"Помогали" мигрантам и белорусские силовики, которые использовали против пограничников лазеры.
Важно Белорусский генерал присутствовал при штурме границы с Польшей – спецслужбы
Соответствующее видео обнародовали в Министерстве обороны Польши.
Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. В этот раз возле Мельника одна из военных машин, которые патрулируют территорию вдоль временного забора, была забросана камнями с территории польско-белорусской границы. Лазеры снова использовали белорусские службы,
– говорится в сообщении.
На польский патруль снова напали мигранты: смотрите видео
Заметим, что 13 декабря мигранты вновь применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили 5 полицейских автомобилей.
Кризис на белорусско-польской границе: главное
- Ситуация на польско-белорусской границе значительно обострилась 8 ноября. Тогда толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.
- Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.