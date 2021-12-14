"Допомагали" мігрантам і білоруські силовики, які використали проти прикордонників лазери.
Важливо Білоруський генерал був присутній під час штурму кордону з Польщею, – спецслужби
Відповідне відео оприлюднили у Міністерстві оборони Польщі.
Черговий акт агресії з боку мігрантів. Цього разу біля Мельника одна з військових машин, що патрулюють територію вздовж тимчасового паркану, була закидана камінням з території польсько-білоруського кордону. Лазери знову використовували білоруські служби,
– мовиться у повідомленні.
На польський патруль знову напали мігранти: дивіться відео
Зауважимо, що 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили 5 поліцейських автомобілів.