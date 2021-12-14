"Допомагали" мігрантам і білоруські силовики, які використали проти прикордонників лазери.

Важливо Білоруський генерал був присутній під час штурму кордону з Польщею, – спецслужби

Відповідне відео оприлюднили у Міністерстві оборони Польщі.

Черговий акт агресії з боку мігрантів. Цього разу біля Мельника одна з військових машин, що патрулюють територію вздовж тимчасового паркану, була закидана камінням з території польсько-білоруського кордону. Лазери знову використовували білоруські служби,

– мовиться у повідомленні.

На польський патруль знову напали мігранти: дивіться відео

Зауважимо, що 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння в силовиків і пошкодили 5 поліцейських автомобілів.