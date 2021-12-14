Генерал "тримав руку на пульсі"

Мовиться про штурм кордону на переході Кузниця – Брузгі 16 листопада. Про це заявив прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін

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Це була людина, яка своєю поведінкою привернула увагу наших прикордонників. Він ніби був спрямований туди для якихось заходів щодо нагляду та контролю. Здавалося, що він "тримав руку на пульсі" щодо того, що відбувалося на цій ділянці нашого кордону,

– сказав Жарін.

Що відомо про білоруського чиновника

За даними польських спецслужб, білоруським чиновником був генерал-майор Роман Подліньов. Він обіймає посаду заступника начальника прикордонної служби.

"Присутність такого високопосадовця під час атак на польський кордон показує масштаби причетності білоруських служб до цих дій. Це ясно показує, що йдеться про гібридну операцію", – наголосив політик.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: головне

Ситуація загострилася 8 листопада. Тоді колона мігрантів рушила з Білорусі у сторону польського кордону. Біженці з країн Близького Сходу намагалися потрапити у Європейський Союз.

З того часу нелегали почали штурмувати кордон. Крім того, вони організували табір неподалік.

У НАТО заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує мігрантів для тиску на Євросоюз. Проти політика ввели нові санкції.

Чергове загострення відбулося 12 грудня. Близько пів сотні агресивних нелегалів намагалися силою прорватися через кордон.

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