В МВД рассказали детали проведения пограничной операции и опубликовали мощные фото.

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Что известно об операции"Полесье"

Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами:

Национальной гвардии,

Национальной полиции,

ВСУ,

СБУ,

ГСЧС и другими привлеченными резервами.

Специальная операция проходит сразу в пределах 5 областей, граничащих с Беларусью. Главной задачей операции, как напомнили в МВД, является обеспечение безопасности в приграничных районах и непосредственно на границе Украины с Беларусью, в частности, наращивание возможностей для оперативного реагирования на попытки массового нарушения госграницы мигрантами.

С этой целью в приграничных районах размещены резервы Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Нацполіції. На случай резкого изменения обстановки отработана возможность оперативного прибытия резервов на любой участок границы в течение 30 – 60 минут,

– заметили в МВД Украины.

В ведомстве добавили, что для этого предусмотрено использование вертолетов, автомобильной и специальной техники. В рамках операции отработаны механизмы реагирования на обострение обстановки, которые предусматривают организацию взаимодействия силовых структур, органов местной власти, общественности.

Как украинские силовики защищают границу / Фото МВД Украины

Итоги пограничной операции

Во время проведения операции не зафиксировали ни одного нарушения украинско-белорусской границы вне пунктов пропуска. В то же время в пунктах пропуска была лишь одна попытка въезда в Украину 15 иностранцев с Ближнего Востока, которые не смогли подтвердить цель прибытия в нашу страну.

Зато были попытки вражеской пропаганды скомпрометировать мероприятия, которые проводятся в рамках операции "Полесье". В частности было несколько попыток распространять фейкову информацию о якобы задержании и расстреле групп нелегалов украинскими военными. Эта информация была оперативно обнаружена и опровергнута.

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Во время совместной специальной пограничной операции "Полесье" реализовали весь необходимый комплекс мероприятий – от системы управления привлеченными силами – до слаженности действий на государственной границе.

Что этому предшествовало

В конце ноября в Украине началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Ее проводят во всех 5 областях, которые граничат с Беларусью. Речь идет о Волынь, Ровненщину, Житомирщину, Киевщину и Черниговщину.

Все из-за накала ситуации на польско-белорусской границе, куда начали массово свозить нелегальных мигрантов.

Нелегалы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.

Интересно, что в Минске назвали действия Киева по укреплению своих северных рубежей "непонятными". Там также считают, что угроза проникновения мигрантов на украинскую землю – "мнимая".​

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