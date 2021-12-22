Действия украинских коллег в Государственном пограничном комитете Беларуси изданию прокомментировали в ответ на запрос.

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Беларусь о мигрантах и Украине

В Минске назвали действия Киева по укреплению своих северных рубежей "непонятными". Там также считают, что угроза проникновения мигрантов на украинскую землю – "мнимая".

Белорусские пограничники отметили, что Украина "активно и неоправданно насыщает пограничную территорию армейскими подразделениями, в том числе силами спецопераций". Об этом заявил уполномоченный представитель пограничного комитета Антон Бычковский.

Близко от границы Украина активно проводит учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции,

– отметил Бычковский.

По его словам, идет якобы накачка информационного пространства откровенно вражеским посылом.

В пример такого "агрессивного поведения" Украины он назвал инцидент с якобы сечением украинским боевым вертолетом белорусской границы 4 декабря.

Важно! В Государственной пограничной службе Украины опровергли нарушение пилотами границы с Беларусью. Там подтвердили, что украинская сторона в тот день проводила учения в рамках операции "Полесье", в частности с применением авиации. Однако подчеркнули, что в Минске подают ложную информацию.

Укрепление границы Украины с Россией: что известно

Пограничники продолжают укреплять границу, несмотря на окончание сезона проведения инженерных работ и морозную погоду. Особое внимание уделяют границе со страной-агрессором – Россией. На участке Сумского пограничного отряда продолжают обустраивать транспортный ров.

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