Понад 20 російських кораблів повернулися без флоту до Кримської та Новоросійської військово-морських баз. Про це 31 січня заявили у Чорноморському флоті.

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Загони бойових кораблів Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту після проведення навчання в акваторії Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

Як минули російські навчання

До навчань залучили понад 20 бойових кораблів різного класу:

фрегати,

сторожові кораблі,

малі ракетні кораблі,

ракетні катери,

десантні кораблі,

малі протичовнові кораблі,

кораблі протимінної оборони.

Крім того, у цей же день Південний військовий округ повідомив про завершення перевірки боєздатності 6 тисяч бійців. Так, російські військові нібито повернулися до пунктів постійної дислокації.

Україна зверталася в ОБСЄ

Росія розпочала свої навчання 26 січня. Через це очільник української місії Євгеній Цимбалюк звернувся до ОБСЄ. Він наголосив, що попри стягування військ до кордону України, агресор розпочав ескалацію ще й в морі.

Цимбалюк зазначив, що не розуміє, які завдання розв'язують військові кораблі в складі десантних та ударних груп. Він зауважив, що Кремль і далі розміщує на території окупованого Криму непропорційну кількість систем озброєння. Москва робить це для того, щоб залякати українців та посилити напругу.

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