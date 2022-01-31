За даними ЗМІ, військові підрозділи вже організували єдину систему управління. Зокрема, командири по відеозв'язку можуть передавати накази у режимі реального часу.

Зауважте Білоруські пропагандисти заявили, що Україна хоче "захопити Полісся"

Усі інженерні роботи, необхідні для розміщення пунктів управління, військові країни-агресорки вже провели. Наразі триває процес маскування.

"Білорусь бере участь в агресії проти України"

Валерій Ковалевський – очільник Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської – заявив, що Росія вже активно використовує Білорусь для агресії.

Мовиться про російські війська, розміщені на території Білорусі.

Ковалевський наголосив, що не варто помилятися. Участь Білорусі в агресії вже відбувається.

За словами очільника Кабінету представників Тихановської, це – лише підготовча фаза. Водночас вона є важливою.

Зауважте! Олексій Резніков – міністр оборони України – попередив, що присутність російських військ становить загрозу для Білорусі. Наразі вони більше нагадують окупаційний контингент, ніж ударну групу.

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