За даними ЗМІ, військові підрозділи вже організували єдину систему управління. Зокрема, командири по відеозв'язку можуть передавати накази у режимі реального часу.
Зауважте Білоруські пропагандисти заявили, що Україна хоче "захопити Полісся"
Усі інженерні роботи, необхідні для розміщення пунктів управління, військові країни-агресорки вже провели. Наразі триває процес маскування.
"Білорусь бере участь в агресії проти України"
- Валерій Ковалевський – очільник Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської – заявив, що Росія вже активно використовує Білорусь для агресії.
- Мовиться про російські війська, розміщені на території Білорусі.
- Ковалевський наголосив, що не варто помилятися. Участь Білорусі в агресії вже відбувається.
- За словами очільника Кабінету представників Тихановської, це – лише підготовча фаза. Водночас вона є важливою.
Російські десантники прибули у Брест: дивіться відео