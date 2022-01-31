По данным СМИ, военные подразделения уже организовали единую систему управления. В частности, командиры по видеосвязи могут передавать приказы в режиме реального времени.
Заметьте Белорусские пропагандисты заявили, что Украина хочет "захватить Полесье"
Все инженерные работы, необходимые для размещения пунктов управления, военные страны-агрессорки уже провели. Сейчас идет процесс маскировки.
"Беларусь участвует в агрессии против Украины"
- Валерий Ковалевский – глава кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской – заявил, что Россия уже активно использует Беларусь для агрессии.
- Речь идет о российских войсках, размещенных на территории Беларуси.
- Ковалевский подчеркнул, что не стоит ошибаться. Участие Беларуси в агрессии уже происходит.
- По словам главы кабинета представителей Тихановской, это – лишь подготовительная фаза. В то же время она важна.
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