По данным СМИ, военные подразделения уже организовали единую систему управления. В частности, командиры по видеосвязи могут передавать приказы в режиме реального времени.

Заметьте Белорусские пропагандисты заявили, что Украина хочет "захватить Полесье"

Все инженерные работы, необходимые для размещения пунктов управления, военные страны-агрессорки уже провели. Сейчас идет процесс маскировки.

"Беларусь участвует в агрессии против Украины"

Валерий Ковалевский – глава кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской – заявил, что Россия уже активно использует Беларусь для агрессии.

Речь идет о российских войсках, размещенных на территории Беларуси.

Ковалевский подчеркнул, что не стоит ошибаться. Участие Беларуси в агрессии уже происходит.

По словам главы кабинета представителей Тихановской, это – лишь подготовительная фаза. В то же время она важна.

Заметьте! Алексей Резников – министр обороны Украины – предупредил, что присутствие российских войск представляет угрозу для Беларуси. Сейчас они больше напоминают оккупационный контингент, чем ударную группу.

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