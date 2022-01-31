Более 20 российских кораблей вернулись без флота в Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы. Об этом 31 января заявили в Черноморском флоте.

Читайте также Россия начала развертывание полевых пунктов управления войсками в Беларуси

Загоны боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учения в акватории Черного моря,

– говорится в сообщении.

Как прошли российские учения

К учениям привлекли более 20 боевых кораблей различного класса:

фрегаты,

сторожевые корабли,

малые ракетные корабли,

ракетные катера,

десантные корабли,

малые противолодочные корабли,

корабли противоминной обороны.

Кроме того, в этот же день Южный военный округ сообщил о завершении проверки боеспособности 6 тысяч бойцов. Так, российские военные якобы вернулись в пункты постоянной дислокации.

Украина обращалась в ОБСЕ

Россия начала свои учения 26 января. Поэтому глава украинской миссии Евгений Цымбалюк обратился в ОБСЕ. Он подчеркнул, что несмотря на стягивание войск к границе Украины, агрессор начал эскалацию еще и в море.

Цымбалюк отметил, что не понимает, какие задачи решают военные корабли в составе десантных и ударных групп. Он отметил, что Кремль и дальше размещает на территории оккупированного Крыма непропорциональное количество систем вооружения. Москва делает это для того, чтобы запугать украинцев и усилить напряжение.

Это может вас заинтересовать – Запад вынуждает Путина к диалогу: видео