Более 20 российских кораблей вернулись без флота в Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы. Об этом 31 января заявили в Черноморском флоте.
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Загоны боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учения в акватории Черного моря,
– говорится в сообщении.
Как прошли российские учения
К учениям привлекли более 20 боевых кораблей различного класса:
- фрегаты,
- сторожевые корабли,
- малые ракетные корабли,
- ракетные катера,
- десантные корабли,
- малые противолодочные корабли,
- корабли противоминной обороны.
Кроме того, в этот же день Южный военный округ сообщил о завершении проверки боеспособности 6 тысяч бойцов. Так, российские военные якобы вернулись в пункты постоянной дислокации.
Украина обращалась в ОБСЕ
Россия начала свои учения 26 января. Поэтому глава украинской миссии Евгений Цымбалюк обратился в ОБСЕ. Он подчеркнул, что несмотря на стягивание войск к границе Украины, агрессор начал эскалацию еще и в море.
Цымбалюк отметил, что не понимает, какие задачи решают военные корабли в составе десантных и ударных групп. Он отметил, что Кремль и дальше размещает на территории оккупированного Крыма непропорциональное количество систем вооружения. Москва делает это для того, чтобы запугать украинцев и усилить напряжение.
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