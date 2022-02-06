Міністр оборони Резніков заявив, що для реальної збройної атаки країна-агресорка досі не стягнула достатню кількість військ та техніки до кордону з Україною. Дані зовнішньої розвідки свідчать про це.

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За словами Резнікова, щоб здійснити напад, Росії знадобиться ще час. Міністр оборони запевнив: Україна обов'язково помітить зміни, які свідчитимуть про ескалацію.

Росія сама поверне Крим

Резніков також прокоментував заяви Володимира Путіна, що Україна начебто готова військовим способом повернути до свого складу тимчасово окупований Крим.

Росія сама поверне нам півострів "на блюдечку" з вибаченнями. Москва зробила у 2014 році історичну помилку й усвідомить це,

– заявив міністр оборони.

Резніков наголосив: Україна ніколи не грає чужими життями, а в Криму живуть наші, українські громадяни. Саме вони насамперед постраждають, якщо відбудеться збройне втручання.

Росія не вирішила, чи нападатиме на Україну

Міністр оборони наприкінці січня зауважив: Росія досі не вирішила, чи нападати на Україну. Резніков висловив сподівання, що країна-агресорка не наважиться на ескалацію.

Наразі Кремль намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".

Окрім того, країна-агресорка також випробовує єдність союзників у Північноатлантичному альянсу та Євросоюзі.

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