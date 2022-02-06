Министр обороны Резников заявил, что для реальной вооруженной атаки страна-агрессор до сих пор не стянула достаточное количество войск и техники к границе с Украиной. Данные внешней разведки свидетельствуют об этом.

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По словам Резникова, чтобы совершить нападение, России понадобится еще время. Министр обороны заверил: Украина обязательно заметит изменения, свидетельствующие об эскалации.

Россия сама вернет Крым

Резников также прокомментировал заявления Владимира Путина, что Украина якобы готова военным способом вернуть в свой состав временно оккупированный Крым.

Россия сама вернет нам полуостров "на блюдечке" с извинениями. Москва совершила в 2014 году историческую ошибку и осознает это,

– заявил министр обороны.

Резников подчеркнул: Украина никогда не играет чужими жизнями, а в Крыму живут наши, украинские граждане. Именно они, в первую очередь, пострадают, если произойдет вооруженное вмешательство.

Россия не решила, будет ли нападать на Украину

Министр обороны в конце января отметил: Россия до сих пор не решила, нападать ли на Украину. Резников выразил надежду, что страна-агрессор не решится на эскалацию.

Пока Кремль пытается "занять позицию силы для переговоров с США и Европой".

Кроме того, страна-агрессор также испытывает единство союзников в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

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