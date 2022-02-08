Об этом заявил в телеэфире 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, признаков угрозы полномасштабного наступления россиян прямо сейчас – нет.

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Сколько военных Россия держит у границ Украины

По оценке главы Минобороны Алексея Резникова, на территории России, Беларуси, а также на оккупированных украинских землях Донбасса и Крыма сейчас находятся 119 тысяч российских военных. Т ут речь о наземном компоненте.

А вместе с воздушным и морским эта цифра составляет 140 тысяч.

К слову: Владимир Путин в этот же день беседовал с Эммануэлем Макроном. На совместной пресс-конференции президент Франции закинул президенту России, что он собрал много войсквозле Украины. На что глава Кремля цинично ответил: мол, тут ничего такого нет, вон, Украина тоже войска собрала – аж "100 – 125 тысяч".



Только Путин "забыл" добавить, что эти войска нужны как раз для обороны Украины от российской агрессии.

Ударные группы для полномасштабного наступления Россия не сформировала

На сегодня, 7 февраля 2022 года, в группировках российских войск на границах с Украиной нет ударных групп для полномасштабного наступления. В этом уверил украинский министр обороны.

Чтобы напасть, российские вооруженные силы должны сформировать так называемую ударную группировку. У нее есть несколько признаков с военной точки зрения. Так вот: пока те 119 тысяч и все остальные не сформировали ударных групп в каком-то из мест, чтобы совершить нападение на Украину,

– заявил Алексей Резников.

В то же время и не исключил, что Россия может прибегнуть к таким шагам впоследствии. Ведь сформировать ударную группировку можно за месяц.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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