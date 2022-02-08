Об этом заявил в телеэфире 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, признаков угрозы полномасштабного наступления россиян прямо сейчас – нет.
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Сколько военных Россия держит у границ Украины
По оценке главы Минобороны Алексея Резникова, на территории России, Беларуси, а также на оккупированных украинских землях Донбасса и Крыма сейчас находятся 119 тысяч российских военных. Тут речь о наземном компоненте.
А вместе с воздушным и морским эта цифра составляет 140 тысяч.
Ударные группы для полномасштабного наступления Россия не сформировала
На сегодня, 7 февраля 2022 года, в группировках российских войск на границах с Украиной нет ударных групп для полномасштабного наступления. В этом уверил украинский министр обороны.
Чтобы напасть, российские вооруженные силы должны сформировать так называемую ударную группировку. У нее есть несколько признаков с военной точки зрения. Так вот: пока те 119 тысяч и все остальные не сформировали ударных групп в каком-то из мест, чтобы совершить нападение на Украину,
– заявил Алексей Резников.
В то же время и не исключил, что Россия может прибегнуть к таким шагам впоследствии. Ведь сформировать ударную группировку можно за месяц.
Угроза нового нападения России: последние важные новости
- По словам главы Минобороны Украины, вероятность эскалации со стороны России низкая.
- В то же время в 20 милях от Одессы морская охрана зафиксировала разведывательный корабль России.
- Тем временем спутники сделали новые фото военных маневров России у границ Украины.
- В Кремле же обвиняют США и Великобританию в выдумках: "Время идет, Россия на Украину не нападает".
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