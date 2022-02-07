Нові дані про війська Росії біля кордонів України

Фотографії за 6 лютого опублікував військовий експерт Конрад Музика. На світлинах зображена військова база Росії біля міста Єльня в Смоленській області.

До теми У речниці МЗС Росії сталась істерика при згадці про їхні війська на кордоні з Україною

База розташована за 1030 кілометрів від українського кордону. Нещодавно вона була прихована від супутників хмарами.

Є деякі важливі зміни у складі російських сил та їхнього розташування. По-перше, військова присутність на базі в Єльні знизилася,

– зазначив Музика.

На кадрах помітно, що у грудні 2021 року техніки на базі було більше, аніж в лютому 2022 року.

Війська на російській базі в грудні та лютому / Фото Capella Space

Водночас біля Курська, що за 175 кілометрів від України, кількість військової техніки та бійців збільшилася. Експерт припустив, що туди прибути підрозділи 9-ї артилерійської бригади разом із ще однією батальйонною тактичною групою.

"Чекаємо тепер на Іскандери і, можливо, гостей із крайньої Півночі", – зазначив Музика.



Російські війська у Курську / Фото Capella Space



Біля кордону України військ побільшало / Фото Capella Space

Він зазначив, що війська могли стягнути й у Філатівку, що в тимчасово окупованому Криму. Це село розташоване лише 20 кілометрів від Херсонської області.



Ситуація біля Філатівки / Фото Capella Space

Останні новини про можливу ескалацію:

Прем'єр Австралії рекомендував своїм громадянам негайно покинути територію України через можливу російську агресію.

8 лютого до Києва вперше за 24 роки прилетить президент Франції. Еммануель Макрон відвідає нашу країну на тлі скупчення російських військ. До речі, день перед тим політик зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У Чорному морі за 40 кілометрів від берегів Одеси українські прикордонники зафіксували російський розвідувальний корабель. Зауважимо, судно перебувало за межами територіального моря України.

Це може вас зацікавити – Росія стягує війська біля Чернігівщини

Повний текст публікації Конрада Музики у твітері:

Надано Capella Space. Ми подивилися на зображення районів західної Росії, які нещодавно були під хмарами. Відбулися важливі зміни в складі російських військ та їх розташування. По-перше, Єльня зменшується.