Правоохоронці повідомили, що ексохоронці Януковича підозрюються у самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби (дезертирстві).

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ДБР оголосило підозру ексохоронцям Януковича

У ДБР зазначили, що разом з працівниками УДО вдалось встановити, що тодішнє їх керівництво підробило документи про нібито звільнення цих охоронців перед втечею.

21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір'я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до країни-агресорки.

Після того, як працівники Державної прикордонної служби заблокували виліт, Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств Росії, для перетину державного кордону України.

Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, зокрема сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому Росії на території АР Крим,

– зазначили у ДБР.

Державне бюро розслідувань повідомило, що перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України.

Щоб забезпечити себе професійною охороною, він вирішив схилити військовослужбовців УДО України до дезертирства та виїзду з ним до Росії.

ДБР повідомило про підозру у дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича: дивіться відео

Як повідомили в ДБР, 16 військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим збройними силами держави-агресорки, до Росії та до місця служби так і не повернулися. За даними Державного бюро розслідувань, більшість з них після від'їзду отримали громадянство країни-агресорки.

Аби приховати скоєне дезертирство видали наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби.

Виїхали до Росії як військовослужбовці

Відповідно до матеріалів ДБР, керівництво УДО України у 2023 році призначило службову перевірку та встановило, що працівники УДО виїхали на територію Росії 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. У ДБР зазначили, що ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців "легітимного" Януковича.

Правоохоронці зазначили, що найближчим часом буде вирішуватися питання щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у ДБР повідомили, що до суду направили за спеціальною процедурою у червні 2022 року обвинувачувальний акт щодо Януковича у підбурюванні до дезертирства та заступника начальника УДО України – начальника Служби безпеки Президента України у вчиненні дезертирства, а також незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

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