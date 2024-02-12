Так, подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру объявили за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение государству почти 1 миллиард гривен убытков. Об этом в 14:36 сообщили в Службе безопасности Украины.

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Пашинскому объявили подозрение

Известно, что НАБУ, САП и СБУ по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и 4 их сообщникам.

В СБУ сообщили, что они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов. Они должны были пойти на нужды украинской армии.

НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу / Фото СБУ

Как отметили правоохранители, благодаря специалистам Государственной аудиторской службы Украины установлено, что в результате этих сделок, которые были осуществлены в 2014 – 2017 годах, государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 миллиард гривен.

В чем суть дела против Пашинского

Правоохранители сообщили, что в 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко – олигарха времен Януковича, который сбежал из Украины в Россию. Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, которые были подконтрольны бизнес-партнеру экс-депутата.

Согласно данным СБУ, по указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата.

Затем, как отметили правоохранители, эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и в других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.

Чтобы создать видимость, что арестованные нефтепродукты были переданы для нужд Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.

Но МОУ получило всего 1,6 процента из так называемых "нефтепродуктов Курченко". Все остальные – это были нефтепродукты закуплены у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их в России и Беларуси. В это же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные Силы,

– говорится в сообщении.

Так, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, как выяснило следствие, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства в то время уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 миллионов гривен.

Известно, что досудебное расследование продолжается, а злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно об обысках дома у экс-депутата

Правоохранители не сообщают имен фигурантов дела, однако учитывая фото, которые обнародовали в СБУ, речь идет именно о Пашинском. Кроме того, ранее сегодня он сообщал об обысках у него дома по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году. При этом, сам бывший депутат сообщение о вручении подозрения называл "фейком".

Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мой дом. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству – во времена мародерства Януковича этот олигарх наживися активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами тонн нефтепродуктов, которые в 2014 году удалось передать государственным нефтяным операторам,

– отметил он.

По словам экс-нарлепа, в 2015 году он обратился к президенту с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти", "что очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов".

"Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", – подчеркнул Пашинский.

СБУ сообщила о подозрении Бастрыкину

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он способствует массовым репрессиям на временно оккупированных территориях Украины.

Известно, что правоохранители собрали доказательную базу на главу следственного комитета России. В частности, они задокументировали деятельность Бастрыкина по внедрению оккупационного режима во временно захваченных районах Юга и Востока Украины.

В СБУ отметили, что Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины, о чем он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах.