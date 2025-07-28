Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что известно о новом российском указе?

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, которые действовали ранее по соглашению с Украиной от 8 февраля 1995 года.

В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В частности, указаны пограничные переходы с временно оккупированными регионами. Речь идет о пунктах с Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями Украины.



Распоряжение российского правительства / Фото росСМИ

К слову, в марте Путин приказал украинцам без "законных оснований" в России урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть страну. Он касается украинцев на оккупированных территориях.

Это является еще одним шагом для принудительной паспортизации и готовит основания для массовой депортации нелояльных граждан. С 1 января украинцев, отказавшихся от российского паспорта, лишили каких-либо прав.