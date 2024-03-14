В Финляндии задержали трех человек, которые могли присвоить почти 6 миллионов евро при закупках амуниции для украинских защитников. Инцидент произошел в понедельник, 11 марта.

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Что известно о схеме

Среди задержанных оказался один гражданин Финляндии. Его недвижимость уже арестовали.

По данным НАБУ, трех человек подозревают в отмывании средств Минобороны Украины при закупке бронежилетов на сумму в 5,7 миллиона евро. Их задержали благодаря совместной работе НАБУ, САП и Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики.

Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости,

– заявили в НАБУ.

Детективы НАБУ начали собственное уголовное производство по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Они используют в этом деле собранные доказательства. Принимаются меры для возмещения убытков.

Кадры с места событий в Финляндии / Фото НАБУ

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