Об этом журналистам “Радио Свобода” сообщили в пресс-службе САП. Собственно, в этом издании впервые обнаружили, что в 2020 – 2023 годах семья Павла Кириленко приобрела себе недвижимости и автомобилей, чья общая рыночная стоимость составила 70 миллионов гривен.

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Уголовное производство открыли очень быстро

Его открыли уже на следующий день после выхода материала проекта "Схемы". Как отмечают в расследовании, на родителей и бабушку жены Кириленко оформили:

большой особняк и два земельных участка под Киевом,

200 квадратных метров офисной недвижимости в столице,

два кроссовера,

три квартиры с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева,

четверо апартаментов с паркоместами в Ужгороде.

Стоит обратить внимание на тот факт, что ни у одного из родственников чиновника нет бизнеса. Официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы позволить себе покупку всего этого имущества.

САП в ответе на запрос "Радио Свободы" отметила, что 22 марта 2024 года в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении уголовных преступлений по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение".

Досудебным расследованием занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро. Если вину главы АМКУ Павла Кириленко по статье о недостоверном декларировании докажут, то по меньшей мере его ожидает штраф, а максимум – заключение до двух лет с лишением права занимать им определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Зато за незаконное обогащение Кириленко грозит заключение сроком от пяти до десяти лет. В этом случае тоже предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напоследок обратим внимание, что Павел Кириленко отреагировал на расследование. По его словам, Альбина Винникова – бабушка жены Кириленко, удачно реализовала акции "Стирола". И что это ей дало хороший стартовый капитал. Мол, деньги "не лежали, а работали", что позволило ей наращивать количество имущества.