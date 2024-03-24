Что разведали журналисты

Павел Кириленко пришел на должность главы Антимонопольного комитета из кресла председателя Донецкой ОВА. Как стало известно журналистам "Схем", пока чиновник возглавлял Донецкую область, его семья активно покупала имущество как в области, так и в столице.

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Общая рыночная стоимость имущества, которым владеет семья Павла Кириленко – 70 миллионов гривен. Здесь есть квартиры, участки, офисы, дом, машины и паркоместа. В течение длительного времени его родственники не занимались бизнесом и не декларировали доходы, которые позволяли все это приобрести. Сам чиновник также в декларации не указывает часть имущества, которым активно пользуется.

Дом возле Киева перед полномасштабной войной тесть Кириленко приобрел за 4 миллиона гривен. Это аж на 6 миллионов гривен меньше, чем указано в первоначальном объявлении. Причину такой "скидки" чиновник не объяснил, только отметил, что "если приобрели по такой цене – значит, по ней продавали".

Кириленко убеждает, что имущество – дело рук родственников / Фото "Схемы"

Во время войны семья Кириленко приобрела две квартиры в Ужгороде, где он ранее был главой прокуратуры Ужгородского гарнизона. Она расположена в наиболее "люксовом" доме города. По документам стоимость составила 800 тысяч и 640 тысяч гривен, хотя реальная стоимость должна быть 7 и 6 миллионов гривен. Впоследствии здесь было приобретено еще две квартиры по такой же "скидкой", которая, вероятно, является просто путем уклонения от налогов.

Владелицей квартиры в Киеве и другого имущества часто записана Альбина Винникова – бабушка жены Кириленко из Горловки. Она часто покупает недвижимость, которую потом дарит для дочери.

Как все объясняет сам Кириленко

По словам главы антимонопольного комитета, Альбина Винникова смогла удачно реализовать акции "Стирола", что дало ей хороший стартовый капитал. Затем деньги "не лежали, а работали", благодаря чему количество имущества продолжало увеличиваться.

Интересно, что по документам Винникова никогда не работала предпринимателем и много лет получала только социальные начисления. Ее муж раньше работал инспектором ГАИ и также не вел предпринимательской деятельности.

Если будут вопросы, я буду на них отвечать. Будут вопросы к родственникам – я уверен, они предоставят адекватный ответ по этому поводу,

– сказал Кириленко.

Грозит ли Кириленко ответственность

Как рассказали юристы, за недостоверные данные в декларации может быть как уголовная ответственность, так и административный штраф на миллионы гривен. В случае доказательства, что эти средства были получены незаконно, чиновник может оказаться за решеткой.

Также в случае доказательства виновности существует вероятность конфискации имущества. Однако это возможно только в том случае, если семья чиновника не сможет объяснить правоохранителям, которые пока не проявляли к Кириленко и его родным никакого внимания, происхождения средств, за которые приобрели столько имущества.