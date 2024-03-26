Про це журналістам "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі САП. Власне, у цьому виданні вперше виявили, що у 2020 – 2023 роках родина Павла Кириленка придбала собі нерухомості й автівок, чия загальна ринкова вартість склала 70 мільйонів гривень.

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Кримінальне провадження відкрили дуже швидко

Його відкрили уже наступного дня після виходу матеріалу проєкту "Схеми". Як зазначають у розслідуванні, на батьків і бабусю дружини Кириленка оформили:

великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом,

200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці,

два кросовери,

три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва,

четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді.

Варто звернути увагу на той факт, що у жодного з родичів посадовця не має бізнесу. Офіційних доходів родини не вистачило б, щоб дозволити собі покупку всього цього майна.

САП у відповіді на запит "Радіо Свободи" зазначила, що 22 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінальних правопорушень за статтями "декларування недостовірної інформації" та "незаконне збагачення".

Досудовим розслідуванням займаються детективи Національного антикорупційного бюро. Якщо провину глави АМКУ Павла Кириленка за статтею про недостовірне декларування доведуть, то щонайменше на нього очікує штраф, а щонайбільше – ув'язнення до двох років з позбавленням права обіймати ним певні посади або ж займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Натомість за незаконне збагачення Кириленку загрожує ув'язнення терміном від п'яти до десяти років. У цьому випадку теж передбачається позбавлення права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наостанок звернімо увагу, що Павло Кириленко відреагував на розслідування. За його словами, Альбіна Віннікова – бабуся дружини Кириленка, вдало реалізувала акції "Стиролу". І що це їй дало хороший стартовий капітал. Мовляв, гроші "не лежали, а працювали", що дозволило їй нарощувати кількість майна.