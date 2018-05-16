Долгожданная встреча Трампа и Ким Чен Ына может так и не состояться: в КНДР назвали причину
Власть Северной Кореи пригрозила отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.
Такое заявление сделал первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван, передает государственное информационное агентство ЦТАК.
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"Если администрация президента США заинтересована в улучшении корейско-американских взаимоотношений, мы дадим положительный ответ на предложение о саммите. Однако мы не заинтересованы в переговорах, которые требуют от нас в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия", – отметил он.
По словам представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, официальному Пхеньяну "ничего не останется, как пересмотреть вопрос о том, давать ли согласие на саммит с США".
Кроме того, он подверг критике заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал, что администрация президента Дональда Трампа откроет перед КНДР невероятные перспективы экономического развития в случае полного отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.
"США говорят нам о предоставлении экономических выгод и преимуществ, если мы откажемся от ядерного оружия. Мы никогда не ожидали, что США будут заниматься строительством экономики КНДР и никогда не примем такое соглашение в будущем", – отметил Ким Ге Гван.
Также дипломат подчеркнул, что КНДР уже выразила волю к проведению денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что это предварительное условие для прекращения враждебной политики и ядерной угрозы со стороны США.
К слову, инициатором встречи на границе двух стран был именно Ким Чен Ын, который планировал обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, живущих по разные стороны границы.
В Госдепе США в свою очередь опровергли слухи об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Как заявила во время общения с журналистами представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, со стороны КНДР не было ни формальных, ни неформальных сообщений, поэтому подготовка к переговорам будет продолжена.
Напомним, планировалось, что президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
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