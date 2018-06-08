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Меркель объяснила, почему Россия не может вернуться в "Большую восьмерку"

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Возвращение России к G8 невозможно, пока не достигнут прогресс в украинском вопросе
Возвращение России к G8 невозможно, пока не достигнут прогресс в украинском вопросе / Фото из открытых источников

Представители стран Европейского союза на встрече G7 в Канаде согласились, что условия для выхода России в группу стран с развитой экономикой еще не были выполнены.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

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Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не состоится, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой,
– подчеркнула она.

Немецкая канцлер подчеркнула, что "это было общее мнение" Германии, Франции, Италии и представителей ЕС.

Кроме того, Меркель отметила, что пока рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить совместное заявление по итогам встречи. По ее словам, если совместного заявления выпущено не будет, это будет подтверждением того, что страны не пришли к какому-либо соглашению.

"Лидеры G7 еще не обсуждали вопрос климата и торговли, которые являются наиболее чувствительными", – отметила она.

По мнению Меркель, нынешний саммит крупнейших индустриальных государств "может быть самым сложным саммитом "Большой семерки" за последние десятилетия".

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была удалена оттуда из-за аннексии Крыма.

Теги: Новости политики Новости России большая семерка Украина – Россия Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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