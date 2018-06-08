Меркель объяснила, почему Россия не может вернуться в "Большую восьмерку"

Представители стран Европейского союза на встрече G7 в Канаде согласились, что условия для выхода России в группу стран с развитой экономикой еще не были выполнены.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

Читайте также: Возвращение России в "Большую восьмерку": страны "Большой семерки" сделали серьезное заявление

Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не состоится, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой,

– подчеркнула она.

Немецкая канцлер подчеркнула, что "это было общее мнение" Германии, Франции, Италии и представителей ЕС.

Кроме того, Меркель отметила, что пока рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить совместное заявление по итогам встречи. По ее словам, если совместного заявления выпущено не будет, это будет подтверждением того, что страны не пришли к какому-либо соглашению.

"Лидеры G7 еще не обсуждали вопрос климата и торговли, которые являются наиболее чувствительными", – отметила она.

По мнению Меркель, нынешний саммит крупнейших индустриальных государств "может быть самым сложным саммитом "Большой семерки" за последние десятилетия".

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была удалена оттуда из-за аннексии Крыма.