МЗС Канади прокоментувало повернення Росії до G8

Питання про повернення Росії до складу "Великої сімки" під час переговорів на саміті G7 в Канаді не піднімалося, заявила журналістам глава канадського МЗС Христя Фріланд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Дане питання не піднімалося за столом переговорів", – сказала Фріланд.

При цьому вона зазначила, що Канада обговорювала тему повернення Росії до складу Великої сімки в ході двосторонніх зустрічей із деякими партнерами.

За її словами, Канада "проти повернення Росії до G7 через її поведінку на світовій арені".

"Росія дала зрозуміти, що вона не зацікавлена ​​в тому, щоб вести себе за правилами демократій Заходу", – заявила Фріланд.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.