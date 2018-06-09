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МИД Канады прокомментировал возвращение России к G8

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Глава канадського МЗС Христя Фріланд
Глава канадського МЗС Христя Фріланд / фото з відкритих джерел

Вопрос о возвращении России в состав "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите G7 в Канаде не поднимался, заявила журналистам глава канадского МИД Фриланд.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Данный вопрос не поднимался за столом переговоров",  сказала Фриланд.

При этом она отметила, что Канада обсуждала тему возвращения России в состав Большой семерки в ходе двусторонних встреч с некоторыми партнерами.

По ее словам, Канада "против возвращения России к G7 за ее поведения на мировой арене".

"Россия дала понять, что она не заинтересована в том, чтобы вести себя по правилам демократий Запада",  заявила Фриланд.

Напомним, в пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была изъята оттуда за аннексию Крыма.

Теги: Новости политики Новости России большая семерка Канада
Источник: 24 Канал
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