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У Росії побачили "добрий знак" у відмові Трампа підписувати комюніке саміту "Великої сімки"

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У Росії прокоментували відмову Трампа підписати комюніке саміту "Великої сімки"
У Росії прокоментували відмову Трампа підписати комюніке саміту "Великої сімки" / Фото з відкритих джерел

Відмова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підписати підсумкове комюніке саміту "Великої сімки" (G7) є це добрим знаком для Російської Федерації.

Про це заявив член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов, передає "РИА Новости".

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Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді. 

Це добрий знак (для Росії, – "24"). Нарешті приходить розуміння, що не треба займатися ескалацією напруженості, а потрібно домовлятися і виробляти взаємоприйнятне рішення,
– сказав Морозов.

Російський політик сподівається, що США змінять свою тактику і зрозуміють, що їх санкції і тиск не прийнятні для Росії.

На думку депутата, санкційна політика не призводить до яких позитивних результатів ні для США, ні для їхніх союзників.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони зазначили, що продовження санкцій проти Кремля пов'язане виключно з тим, що він "не продемонстрував повного виконання своїх зобов'язань у мінських домовленостях та поваги суверенітету України".

Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Новини США Велика сімка Санкції
Джерело: 24 Канал
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