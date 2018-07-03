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Отравление Скрипаля: британская полиция совершила прорыв в расследовании

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Правоохранители вышли на след преступников, которые покушались на них и заявляют, что злоумышленников было как минимум двое
Правоохранители вышли на след преступников, которые покушались на них и заявляют, что злоумышленников было как минимум двое / Фото из открытых источников

Британская полиция совершила прорыв в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правоохранители вышли на след преступников, которые покушались на них и заявляют, что злоумышленников было как минимум двое.

Об этом информирует The Sun.

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Полицейские, занимающиеся борьбой с терроризмом и детективы потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские – 24 канал) убеждены, что достигли большого прорыва в расследовании,
– отмечают в издании.

По данным СМИ, в котором ссылаются на собственные источники в полиции, на Скрипалей совершили покушение два человека, которые покинули Лондон через сутки после попытки убийства, совершенного от имени Кремля.

В публикации отмечается, что британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые предположительно имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности.

Впрочем, как пишет издание, достичь этого будет сложно, поскольку сейчас они находятся в России.

Теги: Новости России Новости политики Полиция Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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