10:38
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
  • четвер
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

До отруєння Скрипалів причетні співробітники ГРУ, – The New York Times

347 Читать новость на русском
До отруєння Скрипалів причетні співробітники ГРУ
До отруєння Скрипалів причетні співробітники ГРУ / Фото з відкритих джерел

До отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні діючі або колишні співробітники ГРУ.

Про це повідомляє американське видання The New York Times посилаючись на дані чиновників Великобританії. 

Читайте також: ЗМІ повідомили, що врятувало Скрипалів від смерті

Як зазначає видання, джерело в керівництві США зазначило, що правоохоронці невдовзі зможуть назвати конкретних людей, які провели операцію з отруєнням. 

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 813
ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
15 липня, 12:02 ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
8784
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Головні новини 15 липня: фінал ЧС-2018, пожежа на Закарпатті, Хабенський у базі "Миротворця"
сьогодні, 08:00 Головні новини 15 липня: фінал ЧС-2018, пожежа на Закарпатті, Хабенський у базі "Миротворця"
3926
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1511
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити
14 липня , 13:18
Скандал на митниці: держслужбовець, покараний за контрабанду, отримав надвисоку посаду
 16 червня , 14:13
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
 20 червня , 10:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук