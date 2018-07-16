До отруєння Скрипалів причетні співробітники ГРУ, – The New York Times
До отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні діючі або колишні співробітники ГРУ.
Про це повідомляє американське видання The New York Times посилаючись на дані чиновників Великобританії.
Читайте також: ЗМІ повідомили, що врятувало Скрипалів від смерті
Як зазначає видання, джерело в керівництві США зазначило, що правоохоронці невдовзі зможуть назвати конкретних людей, які провели операцію з отруєнням.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".