05:30
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

ЗМІ повідомили, що врятувало Скрипалів від смерті

124 Читать новость на русском
Скрипаль з донькою
Скрипаль з донькою / Фото з відкритих джерел

Поліція Великобританії висловила впевненість в тому, що отруєного в Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію врятував дощ, який розбавив і знизив потужність нервово-паралітичної речовини Новачок, нанесеної на ручку їх двері.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на високопоставлене джерело в британській поліції

Читайте також: Розробник "Новачка" озвучив тривожний прогноз для жителів британського Солсбері

"Нам дійсно дуже пощастило. Якби не дощ, Скрипаль безперечно би помер, і напевно Юлія теж", – прокоментував правоохоронець.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
744
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
2862
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 1071
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 721
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1401
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук