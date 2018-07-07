ЗМІ повідомили, що врятувало Скрипалів від смерті
Поліція Великобританії висловила впевненість в тому, що отруєного в Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію врятував дощ, який розбавив і знизив потужність нервово-паралітичної речовини Новачок, нанесеної на ручку їх двері.
Про це повідомляє The Sun з посиланням на високопоставлене джерело в британській поліції
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"Нам дійсно дуже пощастило. Якби не дощ, Скрипаль безперечно би помер, і напевно Юлія теж", – прокоментував правоохоронець.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".