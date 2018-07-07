ЗМІ повідомили, що врятувало Скрипалів від смерті

Поліція Великобританії висловила впевненість в тому, що отруєного в Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію врятував дощ, який розбавив і знизив потужність нервово-паралітичної речовини Новачок, нанесеної на ручку їх двері.