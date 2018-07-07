СМИ сообщили, что спасло Скрипаля от смерти
Полиция Великобритании выразила уверенность в том, что отравленного в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спас дождь, который разбавил и снизил мощность нервно-паралитического вещества Новичок, нанесенной на ручку их двери.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британской полиции
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"Нам действительно очень повезло. Если бы не дождь, Скрипаль бесспорно бы умер, и наверняка Юлия тоже", - прокомментировал правоохранитель.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействущим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлено их было также "Новичком".