СМИ сообщили, что спасло Скрипаля от смерти

Скрипаль и его дочь / Фото из открытых источников

Полиция Великобритании выразила уверенность в том, что отравленного в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спас дождь, который разбавил и снизил мощность нервно-паралитического вещества Новичок, нанесенной на ручку их двери.