Разработчик "Новичка" озвучил тревожный прогноз для жителей британского Солсбери

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" может остаться в Солсбери на долгие годы, ведь его почти невозможно обнаружить.

Об этом рассказал один из разработчиков яда Владимир Углев, передает The Independent.

Читайте также: Разработчик "Новичка" рассказал о его смертельных особенностях

Как пояснил ученый, нервно-паралитическое вещество A-234 из семейства "Новичков" особо стойкое, но его стабильность зависит от климатических факторов. Так, под прямыми солнечными лучами или на ровной металлической поверхности вещество быстро испаряется. Оно может сохраниться надолго в холодных и сухих условиях, всмоктавшись в неровные мягкие поверхности, отметил он.

"Вещество способно проникнуть в любую мягкую поверхность, например в деревья, кожу или скамейки в парке. Оттуда оно может попасть в кожу человека со всеми вытекающими отсюда последствиями", – добавил Углев.

Исследователь также предположил возможность того, что второй случай отравлением "Новичком" неподалеку от Солсбери связан с неиспользованной порцией яда.

Это может быть вторичное отравление первой порцией, или для убийцы подготовили несколько шприцев и они остались спрятаны где-то в округе. Возможно, он использовал только одну или две порции,

– предположил разработчик "Новичка".

Кроме того, Углев соглашается с выводами британской разведки о том, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили "Новичком". По его словам, можно смело предположить, что это вещество является причиной и последнего инцидента.

Читайте также: Как "Новичок" попал в организм пары с Эймсбери: версия эксперта по химическому оружию

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействущим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлено их было также "Новичком".