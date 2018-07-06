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Разработчик "Новичка" рассказал о его смертельных особенностях

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Для того, чтобы убить человека, "Новичка" достаточно два миллиграмма, – Мирзоянов
Для того, чтобы убить человека, "Новичка" достаточно два миллиграмма, – Мирзоянов / "Радио Свобода"

Один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок" Вил Мирзоянов, считает еще одно отравления, которое произошло вблизи Солсбери, новой атакой, подготовленной и сделаной на государственном уровне.

Такое мнение специалист высказал в комментарии BBC.

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По его словам, отравления боевыми отравляющими веществами – это не дело рук одиночек и любителей-террористов

"Это только на государственном уровне подготовлено, и люди могут сделать это только с помощью химического оружия, подготовленным при участии государства. В этом у меня нет никаких изменений касаемо моей позиции. Я настаиваю на этом, как и на то, что "Новичок-234" был произведен только в Советском Союзе или России, его могли продолжать делать, и продолжают. Потому что "Новичок" не запрещен к производству и не подпадает ни под одну конвенцию. Более того, они же отказались включить "Новичок" в это письмо запрещенных химических ядовитых веществ", – убеждает химик.

Как подчеркнул Мирзоянов, отравления Чарли Роули и Дон Стерджесс является новой атакой, поскольку "Новичок" – неустойчивое вещество, тем более во влажной атмосфере, поскольку он не является влагоустойчивым и разлагается.

Для того, чтобы убить человека, вот этого вещества, 234, достаточно два миллиграмма на человека. Два миллиграмма – это две тысячные грамма. Это мизерное количество, к сожалению. Его должны были нанеситы тампоном или защищенным тампоном, он же раскрывается – особенно та часть, где содержится раствор или вещество. И если прикоснулся рукой – нанесенный слой, там больше ничего не надо. Далее двери закрываются, рука идет в сумку или куда-то еще, с небольшим дозатором. Можно фантазировать, но скорее всего, так и сделано – с помощью защищенного тампона или другой материи снаружи,
– добавляет один из разработчиков "Новичка".

В то же время Мирзоянов исключает, что "Новичок" могли распылить, потому что это опасно.

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"Распылять – дело рискованное. Потому что нет гарантии, что ветер не подует случайно, и тебе не поразит. Это как будто вы распыляете лак для волос: вы стараетесь, а он, тем не менее, попадает на лицо. Также террорист не может афишировать себя, надев противогаз или химический костюм, поскольку это сразу будет видно, все заметят. Следовательно, он должен быть без противогаза. Если человек работает без противогаза, распыление – это очень опасное занятие для самого себя", – констатирует он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается недалеко от печально Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Старджесс, а отравлены они были также "Новичком.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания отравление
Источник: 24 Канал
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