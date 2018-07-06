Розробник "Новачка" розповів про його смертельні особливості

Один із розробників отруйної речовини "Новачок" Віл Мірзоянов, вважає ще одне отруєння, що сталося поблизу Солсбері, новою атакою, яку було підготовлено та зроблено на державному рівні.

Таку думку фахівець висловив у коментарі BBC.

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За його словами, отруєння бойовими отруйними речовинами – це не справа рук одинаків і любителів-терористів

"Це тільки на державному рівні підготовлено, і люди можуть зробити це тільки за допомогою хімічної зброї, підготовленої за участю держави. У цьому в мене немає ніяких змін щодо моєї позиції. Я наполягаю на цьому, як і на те, що "Новачок-234" було вироблено тільки в Радянському Союзі або Росії, його могли продовжувати робити, і продовжують. Тому що "Новачок" є не забороненим до виробництва та не підпадає під жодну конвенцію. Більш того, вони ж відмовилися включити "Новачок" в цей лист заборонених хімічних отруйних речовин", – переконує хімік.

Як підкреслив Мірзоянов, отруєння Чарлі Роулі та Дон Стерджесс є новою атакою, оскільки "Новачок" – нестійка речовина, тим більше у вологій атмосфері, оскільки він є вологонестійким і розкладається.

Для того, щоб вбити людину, ось цієї речовини, 234, достатньо два міліграми на людину. Два міліграми – це дві тисячні грама. Це мізерна кількість, на жаль. Його б мали нанесити тампоном або захищеним тампоном, він же розкривається – особливо та частина, де міститься розчин або речовина. І якщо доторкнувся рукою – нанесено шар, там більше нічого не треба. Далі двері зачиняються, рука йде в сумку або кудись ще, з невеликим дозатором. Можна фантазувати, але швидше за все, так і зроблено – за допомогою захищеного тампона або іншої матерії зовні,

– додає один із розробників "Новачка".

Водночас Мірзоянов виключає, що "Новачок" могли розпилити, тому що це небезпечно.

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"Розпилювати – справа ризикована. Тому що немає гарантії, що вітер не подує випадково, і тебе ж не вразить. Це як ніби ви розпилюєте лак для волосся: ви стараєтесь, а він, тим не менше, потрапляє на обличчя.Також терорист не може афішувати себе, надівши протигаз або хімічний костюм, оскільки це відразу буде видно, всі помітять. Отже, він повинен бути без протигаза. Якщо людина працює без протигаза, розпилювання – це дуже небезпечне заняття для самого себе", – констатує він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння є причетною Росія.



Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Згодом з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Старджесс, а отруєно їх було також "Новачком.